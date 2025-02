Elektroautos: Die schnellsten Lader an der DC-Ladesäule

Im Rahmen des vergangenen Formel E Rennens in Jeddah gab es eine Premiere. Zum ersten Mal wurden die Elektro-Rennwagen im Zuge eines Boxenstopps nachgeladen. Dabei erreicht man eine Ladeleistung von 600 kW und der Pit-Boost schießt innerhalb von 30 Sekunden 3,85 kWh in den Akku. Vorerst wird diese Technik nur "in ausgesuchten Rennen" zum Einsatz kommen.

Ob die Erkenntnisse auch in die Serie einfließen werden? Möglich. Aktuell sind Autohersteller wie Nissan, Stellantis (DS), Jaguar, Mahindra, Lola-Yamaha und auch Porsche in der Formel E engagiert. Und bei Porsche sieht man zumindest ansatzweise eine Verbindung zur Serie. Einen Techniktransfer in die Serie symbolisiert das Ladesystem CCS (Combined Charging System): Buchse und Stecker von Rennfahrzeug 99X und den elektrischen Porsche-Straßenfahrzeugen gleichen einander, erklärt man in Stuttgart.

Porsche ist auch die Marke, die derzeit beim Schnellladen von Serienfahrzeugen den Ton angibt. Einen Porsche Taycan kann man mit bis zu 320 kW laden. Die Betonung liegt freilich auf bis zu, denn die maximale Ladeleistung hängt von vielen Faktoren ab. Das beginnt damit, dass die Ladeleistung der Ladesäule z.B. von parallelen Ladevorgängen (also wenn mehrere Fahrzeuge dranhängen) beeinflusst wird. Was das eigene Auto betrifft, so spielen der SoC (State of Charge) eine Rolle - die Ladegeschwindigkeit ist in der Regel höher, wenn der Akku des E-Autos einen niedrigeren Ladezustand hat - und ebenso die Umgebungstemperatur bzw. die Temperatur der Akkus. Manche E-Autos können die Batterie vorkonditionieren, wenn über das Navi ein Ladestopp einberechnet wird. Dazu kommt noch die Ladekurve. Üblicherweise verlangsamt sich das Laden einer Batterie, sobald der SoC 80 Prozent erreicht hat. Porsche erklärt, dass Ladeleistungen von über 300 kW beim Taycan bis zu fünf Minuten lang erreichbar sind.