Mit dem Q6 e-tron kommt das nächste Modell aus Audis e-tron-Familie, also ein rein Elektrischer. Mit einer Länge von 4.771 Millimetern überragt er den Q4 um 18 cm und bietet noch einen guten Kompromiss aus Platzangebot und halbwegs parkplatzfreundlichen Außenabmessungen.

Audi wird übrigens künftig alle elektrischen Modelle mit einer geraden Ziffer kennzeichnen, die mit einer ungeraden fahren mit Verbrenner. Womit man sich künftig auch das e-tron sparen kann.

Technisch basiert der Q6 auf der mit Porsche entwickelten PPE-Plattform, was bedeutet, dass sich der Q6 die Technik weitgehend mit dem Porsche Macan teilt. Es gibt aber Unterschiede. In erster Linie ist uns aufgefallen, dass Porsche beim Elektro-Macan keine Möglichkeit lässt, die Rekuperation manuell zu justieren. Dagegen kann man beim Q6 die Rekuperation über einen automatischen Modus steuern oder man wählt beim Fahrstufen den B-Modus, der besonders stark verzögert oder – und das hat uns bei der ersten Testfahrt am besten gefallen – man kann über Schaltwippen am Volant die Stärke in drei Stufen feinjustieren.