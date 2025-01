Eigentlich wäre der Plan von Volvo gewesen, bis 2030 die komplette Modellpalette auf Elektro umzustellen. Das hat man mittlerweile etwas aufgeweicht, aber zumindest 90 Prozent sollen bis 2030 elektrisch sein. Ein neues Auto für die Elektroauto-Fraktion ist der EX90 – das ist gewissermaßen die E-Version des XC90.

So wie sein Verbrenner-Pendant ist der Schwede ein groß dimensioniertes SUV (5037 mm Länge) mit Platz für bis zu sieben Personen. Zwei Akkus stehen zur Wahl: Ein 111-kWh-Akku und ein 104-kWh-Akku für die Einsteigerversion. Bei den Antrieben hat man die Wahl zwischen Single Motor (205 kW) in Verbindung mit Heckantrieb und Twin Motor (173 plus 127 kW oder 180 plus 200 kW) als Allradversion. Je nach Version schafft man eine Reichweite von bis zu 614 Kilometer.

Das Interieur ist minimalistisch ausgelegt, wie man es von der Marke kennt. Heißt, die analogen Bedienelemente sind auf ein Minimum reduziert, praktisch alles wird über den zentralen, hochformatigen Touchscreen in der Mitte gesteuert. Zum Beispiel muss man auch fürs Öffnen des Handschuhfachs den Schirm bemühen. Der EX90 ist das erste software-definierte Auto der Marke und der Kunde kann anstehende Updates over-the-air empfangen.

Die Materialauswahl gefällt, auf Leder verzichtet man, auch so wirkt der EX90 innen edel und sauber verarbeitet. In erster Linie ist der große Volvo ein komfortables Reiseauto. Das ergibt sich durch den Elektroantrieb von Haus aus, zudem hat man sich intensiv der Geräuschdämmung gewidmet und das macht sich angenehm bemerkbar.

Die Lenkung bleibt dabei eher auf der weichen Seite, ist aber für ein Auto diesen Zuschnitts vertretbar und mit der Kraft von zwei Elektromotoren kann der große Volvo auch wie von der Tarantel gestochen beschleunigen, wenn man das wünscht. Zum komfortablen Eindruck passt auch die Federung, ein adaptives Luftfahrwerk ist als Option verfügbar.