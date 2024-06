Porsche hat beim (baugleichen) Taycan vorgelegt, nun zieht Audi nach und verpasst dem e-tron GT mehr Leistung und Reichweite.

Audi teilt die e-tron GT in drei Modelle auf - den S e-tron GT, den RS e-tron GT und neuerdings gibt es auch einen RS e-tron GT Performance. Die E-Maschinen an der Vorderachse beim S e-tron GT und RS e-tron GT leisten jeweils 176 kW (239 PS). Der RS e-tron GT Performance verfügt darüber hinaus an der Vorderachse über eine modifizierte Leistungselektronik mit überarbeitetem Pulswechselrichter für noch höhere Entladeströme. Damit sollen alle drei Versionen mit mehr Leistung unterwegs und erreichen ein verbessertes Beschleunigungsvermögen, sind aber effizienter, erklären die Techniker.