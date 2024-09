Die erste Studie des Terramar (benannt nach einer alten Rennstrecke in der Nähe von Barcelona) wurde bereits 2022 gezeigt, nun folgt also das Serienmodell . Der Cupra kommt von den Abmessungen her auf eine Länge von 4,52 Meter , ist 1,58 Meter hoch und 1,86 Meter breit. Der Kofferraum bietet dabei ein Laderaumvolumen von über 600 Litern.

In Sachen Infotainment setzt man bei Cupra einen 12,9 Zoll großen Touchscreen in der Mitte des Cockpits. Wenn Smartphones, die mit Android Auto oder Apple Car Play mit dem Auto verbunden werden können, aufgeladen werden müssen, so ist eine kabellose Schnellladefunktion mit bis zu 15 W und Kühltechnologie vorhanden.

Drei Innenraum-Varianten – Deep Ocean, Moon Light und High Canyon – stehen zur Wahl. Der dunkelblaue „Deep Ocean“-Innenraum kommt mit PVC-Schalensitze, die im mittleren Bereich mit einem Textil, das zu 100 Prozent aus upgecyceltem Seaqual Yarn (produziert aus Meereskunststoffen, die an Stränden, in Ozeanen, Flussmündungen und Meeren gefunden wurden) besteht. Bei Moon Light enthalten die Dinamica-Sitze in ihrem mittleren Bereich mindestens 73 Prozent recycelte Textilien, die aus PET-Kunststoffen und Kleidung gewonnen wurden. Bei der „High Canyon“-Ausstattung in einem dunklen Bordeaux-Ton sind die Schalensitze mit auf pflanzlicher Basis gegerbtem Leder überzogen.