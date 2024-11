Cupra will auch in die USA

Die zum Volkswagen-Konzern gehörende spanische Marke Cupra ist drauf und dran, neue Märkte zu erschließen.

Die junge Marke will in Zukunft auch in den USA vertreten sein. Dafür hat man erste Gespräche mit der bekannten Penske Automotive Group aufgenommen. Bis es soweit ist, werden noch ein paar Jahre vergehen. Bis zum Ende des Jahrzehnts will man in den USA auf den Markt kommen, und zwar in den Bundesstaaten, wo man das größte Potenzial ortet.

Die Produktpalette wird voraussichtlich Verbrenner, Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge umfassen. Cupra wird Synergien innerhalb der VW-Markengruppe Core nutzen, indem eines der Modelle in Volkswagen Werken in der Region Nordamerika produziert wird.