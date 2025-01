Citroën frischt seinen Vertreter im C-Segment, den C4 bzw. den C4 X, auf. Vor allem hat man sich dem Design gewidmet und es dem aktuellen Familien-Look angepasst. Durch die erneuerte Front- und Heckpartie ist der Citroën schlichter, stärker und strukturierter geworden, erklärt die Designabteilung.

So bekommt der C4 das neue Logo von Citroën, das prominenter wirkt und so dem Fahrzeug eine stärkere Präsenz auf der Straße verleiht. Die Motorhaube behält ihre ursprüngliche Linienführung bei und hebt den in Silberchrom lackierten Doppelwinkel hervor. Die Lichtsignatur der LED-Scheinwerfer ist in drei markante horizontale Segmente unterteilt. Die vorderen Blinker sind in LED-Technik ausgeführt und in den unteren Teil der Lichtsignatur integriert. Dabei wurde auch Wert auf eine verbesserte Aerodynamik gelegt.