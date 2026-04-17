BYD Atto 2 DM-i im Test: Da brummt der Elektriker

Hybride sind in Europa äußerst beliebt. Aktuell machen sie knapp 40 Prozent der Neuzulassungen aus. Auch in Österreich waren sie 2025 mit 34,1 Prozent die gefragteste Antriebsart. Der chinesische Hersteller BYD, der hierzulande zunächst nur Elektroautos angeboten hat, will nun auch hier stärker Fuß fassen. Der BYD Atto 2 DM-i soll jene Menschen ansprechen, die sich ein kompaktes SUV mit Plug-In-Hybridtechnik wünschen. Der KURIER hat das Auto getestet.

Glückwünsche per Heckleuchte Oberflächlich betrachtet, will der BYD Atto 2 DM-i mit möglichst zeitlosem, nicht allzu extravagantem Design punkten. Die Grundfarbe des 4,3 Meter langen SUV ist "Midnight Blue". Beim Gesicht hat man sich am größeren Bruder Atto 3 orientiert, das hohe Heck wurde mit schicken LED-Leuchten in 8er-Schleifenform versehen. Die Acht ist in China die ultimative Glückszahl. Im Inneren gibt es in der Ausstattungsvariante "Boost" edle beige Bezüge aus veganem Leder und hochwertig wirkende Bedienelemente. Für besonders wichtige Funktionen gibt es am Lenkrad und auf der Mittelkonsole Knöpfe, ansonsten dominiert ein 12,8 Zoll großer Touchscreen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Kotrba Die Silhouette des BYD Atto 2 DM-i ist sehr aufrecht, das Äußere recht zeitlos designt.

Harmonischer Antrieb mit zwei Akkugrößen Unter der Oberfläche soll der "Xiaoyun"-Antrieb, wörtlich übersetzt ein "kleines Gedicht", den Atto 2 DM-i zu einem "Super-Hybrid" machen. Ein 145 kW (197 PS) E-Motor wird mit einem 72 kW (97 PS) starken 1,5-Liter-Vierzylinder kombiniert. Dazu gibt es wahlweise eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 7,8 (Ausstattung "Active") oder 18 kWh Kapazität ("Boost"). Das ergibt maximal 40 oder 90 Kilometer rein elektrische Reichweite. Der Fokus beim "Super-Hybrid" liegt eindeutig auf elektrischer Fortbewegung. Der Verbrennungsmotor dient im Hybrid-Betrieb meist nur als Generator, was dem Atto 2 DM-i eine merkwürdige Geräuschkulisse verleiht. Der Motor brummt, wenn überhaupt, dann meistens mit gleichmäßiger Drehzahl vor sich hin. Nur bei besonders starker Beschleunigung dreht er richtig auf und trägt direkt zum Vortrieb bei - die Übergänge spürt man nicht. Alternativ kann man auch rein elektrisch fahren, solange es der Akku hergibt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BYD Der Innenraum des BYD Atto 2 DM-i: Geräumig, mit gutem Ausblick.

1.000 Kilometer weit fahren Mit 45 Liter im Tank und vollem Akku soll man im WLTP-Zyklus über 1.000 Kilometer weit kommen. Auf langen Strecken kann man den adaptiven Tempomaten (ACC) aktivieren. Ein ICC kann auch die Lenkung übernehmen. Zwischen den beiden Assistenzstufen kann man nur im geparkten Zustand umschalten. Der ICC erweist sich im Test aber ohnehin als etwas nervös. Der Modus gibt die Verantwortung über das Lenkrad in manchen Situationen geradezu erleichtert wieder an den Fahrer ab.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Kotrba Das Cockpit des BYD Atto 2 DM-i: Geradlinig und gut verständlich.

Gepriesen sei die Zurück-Taste Sehr übersichtlich präsentiert sich das Infotainmentsystem. Bevorzugt wird es in Kombination mit Smartphone und Android Auto oder Apple Car Play bedient. Eine große Hilfe beim Durchstöbern der Menüs ist eine Zurück-Taste - eigentlich ein simples Element, in manchen Autos fehlt es aber. Großartig im Atto 2 DM-i ist auch das Raumgefühl. Großgewachsene haben hier Kopffreiheit, auch auf der Rückbank halbwegs. Mit dem Glasdach in der "Boost"-Variante kommt außerdem ein himmlischer Ausblick dazu. Auf die Gestaltung des Kofferraums wurde wenig Wert gelegt. 425 Liter Volumen klingen am Papier okay. In der Praxis gibt es einen doppelten Ladeboden, ohne den man beim Beladen ein bisschen mehr Spielraum hätte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Kotrba Für Einkäufe jedenfalls ausreichend: Der Kofferraum des BYD Atto 2 DM-i.