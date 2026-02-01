Harter Preiskampf: BYD-Absatz um fast ein Drittel eingebrochen

Der chinesische E-Autobauer BYD hat zum Jahresauftakt einen deutlichen Absatzrückgang verbucht. Die Verkäufe sanken im Jänner im Vergleich zum Vorjahresmonat um 30,1 Prozent auf 210.051 Fahrzeuge, erklärte der chinesische Elektroautobauer am Sonntag in einer Börsenmitteilung. Damit schrumpfte der Absatz des Tesla-Rivalen den fünften Monat in Folge.

Einen Grund für den Rückgang nannte BYD nicht. Das Unternehmen kämpft mit externen Unsicherheiten und einem harten Preiskampf auf dem Heimatmarkt, wo Konkurrenten wie Geely und Leapmotor im Budget-Segment Druck machen. Auch die Produktion wurde gedrosselt und fiel um 29,1 Prozent. Lichtblick blieb das Auslandsgeschäft mit 100.482 exportierten Autos im Jänner.