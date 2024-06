Bevor bei BMW die Neue Klasse an den Start geht, kommt die mittlerweile vierte Generation des X3 . Und der ist klassisch motorisiert - heißt, es kommen Benziner und Diesel (beide als Mild Hybrid) und ein Plug-in-Hybrid. Vom neuen iX3 ist vorerst in München noch nicht die Rede. Man kann aber davon ausgehen, dass der auf einer neuen Plattform basiert und dann schon zur Neuen Klasse, die elektrisch fahren wird, gehören wird.

Damit zum X3. Im Vergleich zur dritten Generation ist der neue X3 größer geworden. So ist der neue X3 in der Länge um 34 Millimeter auf 4.755 Millimeter und in der Breite um 29 Millimeter auf 1.920 Millimeter gewachsen. Gleichzeitig ist der Bayer niedriger geworden und die Spurweite wurde vergrößert. Das Gepäckraumvolumen lässt sich von 570 auf bis zu 1.700 Liter (beim Plug-in-Hybrid sind es rund 100 Liter weniger) erweitern. Optional ist eine elektrisch aus- und einschwenkende Anhängevorrichtung erhältlich. Die maximal zulässige Anhängelast beträgt je nach Modellvariante bis zu 2.500 Kilogramm.