BMW drückt uns für die erste Testfahrt die "Schlüssel" für den M50 xDrive in die Hand - das heißt, eigentlich bekommen wir keinen Schlüssel mehr, sondern ein Smartphone mit entsprechender App. M50 heißt Reihensechszylinder mit 398 PS. Das sorgt natürlich für souveräne Fahrleistungen, gepaart mit einem schönen Sechszylindersound. Lenkpräzision und Handling sind ohne Fehl und Tadel - so wie man es von den Bayern gewohnt ist. Wobei im M50 serienmäßig ein M Sportfahrwerk samt Sportlenkung verbaut sind.

Antriebe

Basismotor ist ein Benziner mit 208 PS, dazu kommt ein Vierzylinder-Diesel mit 197 PS. Und auch ein Plug-in-Hybrid mit 299 PS Systemleistung und einer elektrischen Reichweite von bis zu 90 Kilometer ist im Angebot. Alle Antriebe werden mit einer 8-Gang-Steptronic-Schaltung und Allradantrieb xDrive kombiniert.

Innen gibt's die aus anderen BMW-Modellen bekannte Infotainment-Schirmlandschaft. Die Grafik der Anzeigen ist auch so wie bei anderen BMW (und gefällt uns nicht wirklich). An der Bedienung gibt es aber nichts auszusetzen und im X3 verbaut BMW nach wie vor einen Dreh/Drück-Regler in der Mittelkonsole. Praktisch, wenn man nicht ständig am Touchscreen herumtapsen will.

Neues Stilelement im Interieur ist der Interaction Bar in den vorderen Türen. Hier ist eine Lichtleiste integriert und das Ganz soll für einen "Wrap-around-Effekt" sorgen. Mit einer Touchleiste lässt sich die Stärke der seitlichen Belüftung justieren - das funktioniert tadellos, wirkt aber ziemlich aufwendig.

Wie sehen die Preise aus? Der X3 20 xDrive startet bei € 65.109,60, der Diesel kostet ab € 66.407,60 und der Plug-in-Hybrid ab € 65.184. Der M50 kommt auf € 95.630,80.

Und wenn jemand nach der Neuauflage für den elektrischen iX3 fragt - der soll 2025 starten und wird das erste Modell von BMWs Neuer Klasse.