BMW hat es sich als einer der Sponsoren des Concorso d'Elegenza Villa d'Este zur Aufgabe gemacht, regelmäßig interessante Studien an den Comer See zu bringen. In diesem Jahr heißt das schöne Dinge Concept Skytop.

BMW versteht die Studie als Hommage an den Z8 oder an den 503. Beides wunderschöne offene Sportwagen und so fährt auch die neue Studie offen.

Interessant (und edel und wenig praxisnah) die Lösung, die BMW fürs Dach gefunden hat: Die beiden Dachschalen sind herausnehmbar und mit Leder überzogen. Mehr noch - auch der Überrollschutz ist mit Leder überzogen. Die Heckscheibe kann man versenken, um noch mehr Frischluft zu bekommen.