BMW präsentiert die nächste Generation des 1er

Während Mercedes die kompakte A-Klasse in den Ruhestand schicken will, hält man bei BMW am kompakten Einsteigermodell fest. Und präsentiert die vierte Generation des 1er.

Die Dimensionen des Fünftürers wurden gegenüber dem Vorgängermodell nur geringfügig verändert. In der Außenlänge legt der 1er um 42 Millimeter auf 4.361 Millimeter zu, sein Radstand beträgt 2.670 Millimeter. Die Fahrzeugbreite beläuft sich auf 1.800 Millimeter, die Höhe wächst um 25 Millimeter auf 1.459 Millimeter.

Was das optische Erscheinungsbild betrifft, so kommt der 1er mit einer flachen und im Vergleich zum Vorgänger deutlich tiefer zur Fahrbahn geneigten Frontpartie. Auffällig ist auch die Änderung an der BMW-Niere: Die breite, weit nach vorn ragende BMW Niere weist in ihrem Inneren eine neuartige Struktur aus vertikal und diagonal verlaufenden Stäben auf.