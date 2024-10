Manche sind ja der Ansicht, der "neue" 1er wäre vielmehr ein größeres Facelift. In München sieht man das nicht so. Man spricht von der vierten Generation und der Baureihe F70, die nun die Reihe F40 ablöst. Seit 2004 gibt es den 1er und bisher wurden immerhin 3 Millionen Stück verkauft (die meisten davon in Europa, aber auch in Japan mag man den Bayern).

Was als erstes ins Auge fällt, ist die neue Front mit tief nach unten gezogener Niere. Wie beim neuen X3 sind auch hier die äußeren Stäbe der Niere schräg angeordnet (bei den sportlichen M sind die Stäbe horizontal angeordnet) - beim 1er fällt es aber nicht so deutlich auf. Was die Abmessungen betrifft, so legt der 1er bei der Länge um 42 Millimeter auf 4.361 Millimeter zu, gleichzeitig ist er um 25 Millimeter höher geworden. Und falls es Zweifel an der Herkunft gibt, so hat BMW nun auch beim 1er im sogenannte Hofmeisterknick an der C-Säule die Zahl 1 eingeprägt - so wie man es bei anderen Baureihen auch schon praktiziert.

Noch ein Wort zur Modellbezeichnung. Bei den Benzinern fällt das i hinter den Zahl nun weg. Nur die Diesel haben noch ihr d. Das i ist bei BMW künftig den Elektrischen vorbehalten.