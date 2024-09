Warum diese Sammlung von Autowracks Millionen wert sein könnte

Als größten, geheimen Autoschatz der Welt bezeichnet das Auktionshaus RM Sotheby's eine Sammlung von Autos, die als "Schrottplatz" tituliert wird.

Die Sammlung war in der südkalifornischen Autoszene lange Zeit so etwas wie ein Mythos, und es kursierten Gerüchte darüber, was auf dem Schrottplatz in Los Angeles versteckt war.

Es begann alles mit einem deutschen Einwanderer namens Rudi Klein. Er kam Ende der 1950er Jahre nach Nordamerika und begann seine Karriere ursprünglich als Metzger. Bald erkannte er, dass er mit dem Verschrotten und Handel mit europäischen Oldtimern ein besseres Geschäft machen konnte, was 1967 zur Gründung von „Porche Foreign Auto“ führte. In den folgenden Jahrzehnten häufte Klein in aller Stille eine Sammlung einiger der bedeutendsten Sammlerautos aller Zeiten an, während er seinen Schrottplatz am Stadtrand von Los Angeles betrieb.