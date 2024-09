Bei Audi geht es aktuell Schlag auf Schlag. War man im vergangenen Jahr noch zurückhaltend mit dem Start von neuen Modellen, so kommt mit der dritten Generation des Q5 das nächste neue Auto aus Ingolstadt. Insgesamt will Audi 2024 und 2025 mehr als 20 neue Modelle auf den Markt bringen – mehr als zehn davon elektrisch.

Gute Nachricht für Interessierte in Österreich: Gerade erst enthüllt wird das Auto in Wien in Audis House of Progress in der Kärntner Straße (ab 4. September) zu besichtigen sein.

Adaptionen beim Namen waren in diesem Fall nicht notwendig. Bei Audi fährt künftig alles mit einer geraden Nummer elektrisch und die Modelle mit den ungeraden Nummern setzen weiter auf Verbrenner. Technisch ist die dritte Generation des Q5 eng mit dem jüngst vorgestellten A5 verwandt und basiert wie dieser auf der sogenannten Premium Platform Combustion.

Damit arbeiten unter der Motorhaube Benziner und Diesel. Und alle Antriebe sind mit dem MHEV plus System ausgestattet. Auf Basis eines 48-Volt-Bordnetzes unterstützt es den Verbrennungsmotor und steigert gleichzeitig die Performance. Der neue Triebstranggenerator (TSG)sorgt dafür, dass man unter bestimmten Umständen auch rein elektrisch fährt – zum Beispiel elektrisch Rangieren oder Parken. Was wiederum den Verbrauch reduziert. Auf der anderen Seite kann das System kurzzeitig bis zu 18 kW/24 PS Zusatzleistung bereitstellen.