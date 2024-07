Der neue A5 (der auch als sportlicher S5 kommt) ist das erste Modell, das auf der Premium Platform Combustion (PPC) basiert. Audi CEO Gernot Döllner zur neuen Modellfamilie: „Neben der Erweiterung unseres rein elektrischen Portfolios bringen wir eine neue Generation von Modellen mit effizienten Verbrennungsmotoren an den Start. Den Anfang macht die Audi A5 Familie mit sportlichem Design, völlig neuem Interieur und zukunftsfähiger Elektronik-Architektur. Die weiterentwickelte MHEV plus-Technologie ermöglicht elektrische Fahranteile und damit noch effizienteres Fahren.“

Der A5 wird dabei als Limousine und Kombi (Avant) angeboten - im Vergleich zum auslaufenden A4 legt der A5 in Länge und Breite zu. Bei der Limousine läuft das Greenhouse mit einem schwungvoll gezeichneten Bogen nach hinten, fließt wie bei einem Coupé übergangslos in die flache Heckscheibe und endet an der optisch kurzen Heckklappe mit einer markanten Abrisskante. Die Heckklappe öffnet dabei mit der Heckscheibe und erleichtert durch ihre Größe den Zugang zum Gepäckraum.

Für den Anfang bietet Audi den A5 mit einem 2,0 TFSI-Benziner mit 150 PS oder 204 PS an. Der schwächere TFSI kommt mit Frontantrieb, der stärkere mit Front- oder Allrad. Dazu kommt ein 2,0 TDI mit 204 PS. Zur Effizienz- und Komfortsteigerung ist der Motor mittels des neuen 48-Volt-MHEV-plus-Systems teilelektrifiziert. Wahlweise gibt's Front- oder Allradantrieb. Für das Topmodell, den S5, verbaut Audi einen 3,0-l-V6 mit 367 PS.

Besonders stolz ist Audi auf das neue MHEV plus-System auf Basis eines 48-Volt-Bordnetzes mit einem neuen Triebstranggenerator (TSG), der elektrische Fahranteile ermöglicht. Der TSG hat zudem eine Funktion, die kurzzeitig bis zu 18 kW (24 PS) elektrische Zusatzleistung zum Verbrennungsmotor beisteuern kann. Beim Verzögern speist der TSG – mit bis zu 25 kW Leistung – Energie zurück in die Batterie (Rekuperation). Rein elektrisches Rangieren und Parken sind somit im begrenzten Rahmen möglich. Beim TDI soll die Einsparung bis zu 0,38 l/100 km und beim 3.0 TFSI bis zu 0,74 l/100 km betragen.

Der neue A5 kommt bei uns im November auf den Markt. Bestellstart ist Ende Juli und bis dahin gibt es auch die Preise.