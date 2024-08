Am Dienstag, dem 13. August 2024, verlief die Sendung allerdings anders, als von Byrne geplant. Und von den Zuschauern erwartet.

Nate Byrne ist der Sigi Fink Australiens: Immer fesch, immer adrett angezogen und immer charmant moderiert er – zwar nicht im Radio, sondern in der Morgen-Sendung "ABC Breakfast News" – das Wetter und verrät den Zuschauern, ob es brütend heiß wird, eiskalt oder ob uns doch Regenschauer erwarten.

"Ich muss jetzt kurz aufhören"

Während er das Wetter moderiert (er spricht gerade über mögliche Überflutungen im Osten des Landes bei gleichzeitig großer Hitze im Norden), scheint Byrne immer mehr nach Luft zu ringen. Scheint nervöser zu werden, sich nicht wohl in seiner Haut zu fühlen. Seine Atmung wird schneller. Schließlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Moderation abzubrechen und an seine Kollegin Lisa Millar abzugeben, die verständnisvoll und souverän übernimmt.

Was war geschehen? Byrne selbst klärt schon während des Vorfalls auf: "Ich muss jetzt kurz aufhören. Einige von ihnen wissen es bereits: Ich habe manchmal Panikattacken. So eine habe ich jetzt gerade." Bewundernswert: Byrne schafft es, weiterhin in die Kamera zu lächeln. Ein Vollprofi eben.