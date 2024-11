Ihre Mutter hortete: "Ich will nicht so werden wie sie"

Kleidung, Steppdecken, Putzmittel, Tabletten, Bücher stapeln sich in den Kästen, in den Gängen der Wohnung. Kartons überall. Sechs Staubsauger drängen sich auf engstem Raum. All das gehört der Mutter, für all das hat sie Schulden gemacht. Und jetzt ist sie tot, all das ist ihr Erbe.

Ihre Tochter Marlen Hobrack steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe: Sie muss die Wohnung, den Hort, räumen. Die deutsche Autorin bewältigt den Berg an Dingen, auch indem sie darüber schreibt.