Dürfen Powerfrauen auch mal müde sein?

Kerzen anzünden, Badewasser einlassen, Yoga-Übungen machen. Zwei Mal die Woche in Pilates schwitzen oder ein Impulskauf in der Boutique. Nein, so funktioniert Selbstfürsorge meistens nicht, erklärt Nina Mouton in "Echte Selbstfürsorge ist eine radikale Entscheidung für dich selbst". Das Buch der Psychologin und Psychotherapeutin war in Belgien ein Bestseller, jetzt erscheint es erstmals in deutscher Sprache.

Es brauche echte Fürsorge und Ehrlichkeit, um zu erkennen, was man wirklich benötigt, so Mouton, die auch in ihrem Podcast über Self-Care und Kindererziehung spricht. Natürlich darf man müde, traurig und abgeschlagen sein und das auch sagen.

„Nur wenn Sie auf sich selbst aufpassen können, können Sie eine wirkliche Verbindung zu sich selbst und anderen um Sie herum herstellen. Da fängt es an. Und dafür müssen wir uns selbst wirklich kennen.“

Das geht nicht ganz so schnell wie entspannendes Bad, soll sich dafür aber nachhaltig lohnen.