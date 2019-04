Zuspitzung statt Argumente

„Radikalismus löst keine Probleme“ schrieb kürzlich Eric Gujer, Chefredakteur der renommierten Neue Zürcher Zeitung. Eigentlich selbstverständlich, oder? Leider nicht mehr, wenn man die Daueraufregung unserer Zeit betrachtet. So arteten die französischen „Gelbwesten“-Demos gegen Benzin-Steuererhöhungen (theoretisch eine gute Umweltmaßnahme!) in wüste Randale und Plünderungen aus. In Berlin wird derzeit wegen der gestiegenen Mieten ernsthaft über die Enteignung großer Wohnkonzerne diskutiert. Man kann nur hoffen, dass die europäischen Schüler-Klimademos mit ihren ehrenwerten Zielen nicht ebenfalls von Systemzerstörern unterwandert werden und damit kippen.

In Österreich neigt man nicht zum Steinewerfen, aber auch hier steigt der Aggressionspegel, zumindest in Internetforen. Eine bis dato lächerliche Mickey-Mouse-Bewegung wie die Identitären wird zur Staatsaffäre. Speziell die SPÖ, in Ermangelung wirklicher Themen, ist in einer Anti-rechts-Dauer-Empörungsschleife gefangen. „Europäisch oder identitär?“ lautet nun ihr Schlachtruf bei dieser EU-Wahl. Ihre Sekundanten auf Twitter erwecken überhaupt den Eindruck, als sei das Grüppchen eine Terrorzelle. Wahr ist, dass sie eine Spende vom Christchurch-Massenmörder bekamen. Wahr ist auch, dass Teile der FPÖ mit Aktivisten in Verbindung stehen/standen, was für eine Regierungspartei unmöglich ist.