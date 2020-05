Zonen-Lösung: Corona-Freiheit für die Regionen

Österreich hat für seine raschen und konsequenten Corona-Maßnahmen international sehr viel Lob bekommen. Zum Glück nicht nur vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Jetzt allerdings wäre es angebracht, im Zuge der Lockerungen auch über die Grenzen zu blicken. Etwa nach Deutschland, wo der Abbau der Corona-Mauern von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich rasch umgesetzt wird. Oder in die vom Virus besonders hart getroffenen Staaten wie Italien, Spanien, Frankreich. Dort wurden für diesen Weg Zonen-Lösungen geschaffen. Je höher die Zahl der Infizierten, desto härter die Maßnahmen. Und umgekehrt.

Wenn Österreich sogar für eine föderale Struktur mit neun Bundesländern nicht zu klein ist, dann kann und sollte auch bei uns über so eine Zonen-Lösung nachgedacht werden: unterschiedliche Maßnahmen und Freiheiten in den unterschiedlichen Regionen. Weit gefasste Verordnungen, die angepasst umgesetzt werden müssen. Ob ich mich jetzt in der Millionenstadt Wien befinde oder im weitläufigen Waldviertel. Ob ich in Kärnten, dem Bundesland mit den niedrigsten Infizierten-Zahlen, betroffen bin oder im Hotspot Tirol.