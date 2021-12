Zittern vor Omikron: "Angst essen Seele auf"

Dass sich der Satz des Ex-Bundeskanzlers, dass die Pandemie für Geimpfte vorbei sei, nicht bewahrheitet hat, verstärkt dieses Gefühl.

Für eine Gesellschaft ist diese Entwicklung mindestens genauso gefährlich, wie es die Aggressionen rund um das Impfen sind, auch wenn es ein stiller Prozess am anderen Ende des Spektrums ist. Sie ist auch bei immer mehr Menschen jeden Alters anzutreffen. Solche Angst bremst, sie ist nicht auf Zukunft ausgerichtet, sie bewegt die Menschen dazu, sich zurückzuziehen, sich abzuschotten. Am Ende sind diese Menschen dann genauso wenig zu erreichen wie die harten Impfgegner, weil sie vom öffentlichen Leben enttäuscht sind, weil sie in ihm nur noch eine Gefahr sehen.

Diese Stimmungslage kann nicht damit vertrieben werden, dass man trotz der Variante Omikron eine heile Welt vorspielt. Hilfreich wäre aber, wenn das Spektrum der Beurteilungen der Pandemie durch die verschiedensten Experten um einiges schmäler wäre. Zumindest jener Beurteilungen, die öffentlich kommuniziert werden. Und dass die politischen Verantwortungsträger an dem oft – bisher leider nur verbal – strapazierten gemeinsamen Strang ziehen.

Vielleicht muss man aber auch wieder zu einem Weg finden, wo gemeinsam öfter, klarer und auch konsequenter kommuniziert wird. Das berühmte virologische Quartett aus dem Frühjahr 2020, als die Corona-Pandemie gerade ausgebrochen war, lässt grüßen.