YouTube-Sperren und die Meinungsfreiheit: Das große Missverständnis

Schlecht für sie, weil sie auch um die Werbeeinnahmen umfallen. Denn die Meinungsfreiheit ist hier monetär gemeint: Wer viele Fans hat, kann auf den Sozialen Medien Einnahmen gerieren. Viele Fans, die kann man mit sehr gescheiten Dingen holen. Oder, leichter, mit sehr blöden. Oder auch gefährlichen. Das ist der bittere Teufelskreis der Sozialen Medien.

Nun also, wenn die Plattformen plötzlich doch etwas tun können, bekommt das erstgenannte Märchen wieder Aufschwung: Die Ent-Quatschung des Internets wird als Angriff auf die Meinungsfreiheit gesehen, u.a. auch von manchen, die selbst zu fortgeschrittener Stunde und mit entsprechender Motivation ganz schön viel erzählen, wofür sie sich später entschuldigen: Heinz-Christian Strache und, in seltener Einigkeit, seine ehemalige Partei orten, raten Sie mal: Einen Angriff auf die Meinungsfreiheit.

Danke an dieser Stelle für die Erinnerung: Denn mal wieder muss angeregt werden, in eine beschämend überfällige Diskussion einzutreten. Denn die Meinungsfreiheit, eines der höchsten Güter reifer Demokratien, ist wirklich unter Druck geraten. Nicht, weil Bewegungen oder Menschen aus Twitter gekickt werden. Sondern weil sie als begriffsunscharfe Allzweckwaffe von allen in den Dienst gezwungen wird, denen es gar nicht um Meinungsfreiheit geht. Und darüber vergessen wurde, was an ihr wichtig ist. Die Meinungsfreiheit richtet sich nämlich an staatlich sanktionsfreie Meinungsäußerung: Jeder Bürger kann jede Meinung äußern, die den Gesetzen entspricht, ohne dafür gestraft zu werden.

Das hat natürlich ursprünglich gar nichts damit zu tun, ob jemand eine Meinung auf die Plattform eines US-Unternehmens stellen darf, oder nicht mehr. Hier geht es um Geschäftsbedingungen, denen man sich unterwirft, und wenn man die bricht, fliegt man einfach raus. Und es hat auch gar nichts damit zu tun, seine Meinung ohne Reaktion hinausposaunen zu dürfen: Wer sich äußert, der bekommt eine Gegenäußerung, und die ist zumeist scharf. Das muss man aushalten, die Meinungsfreiheit wird dadurch noch nicht eingeschränkt. Und bei manchem Quatsch täte man eh besser daran, ihn zu ignorieren. Manches kann man einfach aushalten.