Wo Trump recht hat

Das kapitalistische Wirtschaftssystem richte "mehr Schaden als Gutes in der Welt an", sagen 56 Prozent der Befragten im – beim Wirtschaftsforum Davos präsentierten – "Edelman Trust Barometer". Das ist eine internationale Studie einer US-Kommunikationsagentur ( Österreich war nicht dabei). In Australien, Kanada, den USA, Südkorea, Hongkong und Japan ist eine Mehrheit übrigens anderer Meinung.