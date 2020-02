Wir müssen den Umgang mit ansteckenden Bildern lernen

Es sind am gestrigen Day After (nach Bekanntwerden der ersten Fälle in Österreich) viele Bilder wieder geschrumpft. Nichts war in der abgesperrten Wiener Schule, in Kärnten gab es Entwarnung. Auch die Abriegelung des Hotels in Innsbruck tags zuvor war, wie man live in der „ZiB“ beobachten konnte, nicht ganz so messerscharf. Aufregung umsonst?