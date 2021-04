Wir haben uns geirrt

Ein Jahr später

Wo stehen wir heute, ein Fest der Auferstehung und ein knappes Jahr später? In vielen Punkten leider am Anfang. Wir sind so klug als wie zuvor. Vieles von dem, was zu Ostern 2020 eingefordert wurde – eine bessere Organisation innerhalb des Gesundheitswesens, mehr Klarheit bei den Verordnungen, ein stärkerer Fokus auf die psychischen Auswirkungen der Pandemie – ist bestenfalls rudimentär eingetreten. Die Stimmungslage in großen Teilen der Bevölkerung schwankt zwischen Lethargie und Aggression. Das Virus, das Menschen kurzfristig näher zusammengeführt hat, hat einen großen Graben geschaffen. Der Lockdown ist gefühltermaßen ein Dauerzustand und ein Frustaufbauprogramm. Und Heilsversprechen glaubt man nicht mehr so schnell.

Aber warum diese Gedanken zu Ostern? Weil das höchste katholische Fest zu Rück- und Ausblicken animiert – es bildet per se schon eine Zäsur, eine Trennung der Zeitordnung in Davor und Danach. Wann also wird es wirklich vorbei sein mit dem verordneten Rückzug? Das präzise zu beantworten, wagt freilich niemand. Dennoch, allein schon um zu Ostern 2022 den Wahrheitsgehalt überprüfen zu können, sei von völlig unqualifizierter Seite prophezeit: Ab Juli wird’s (dank Impfungen und Wetterlage) bedeutend besser, gewisse Einschränkungen (Besucherlimits, fallweise Maskenpflicht) bestimmen uns noch bis zum Frühling nächsten Jahres, aber noch länger werden wir von psychischen und wirtschaftlichen Schäden reden (keine Sorge, wir werden uns wahrscheinlich eh wieder geirrt haben).

Den Optimismus zu Ostern kann uns all das jedenfalls nicht verderben, deshalb lassen wir durch Ihre Sonntagszeitung diesmal Hasen (und ein paar Kaninchen) hoppeln. Als Symbol für die wilden Sprünge der vergangenen Monate, für den Zick-Zack-Kurs, bei dem kaum noch jemand mit kann, für Fruchtbarkeit (auch wenn Geburtenstatistiken vielerorts Anderes über coroneske Aktivitäten aussagen) und für Frühlingserwachen.

Ein frohes Osterfest!