Wien-Wahl: Ein Königreich für einen Wahlkampfschlager!

Die Amerikanisierung der Wahlkämpfe macht auch vor Wien nicht halt. Und so kommt es, dass – drei kurze Jahrzehnte, nachdem das politische Phänomen international auf der Bildfläche erschien – der Bürgermeister sich und seinem Wahlkampf einen modernen Anstrich verpasst: Michael Ludwig versuchte sich mit seiner Rede am Dienstag an einer One-Man-Show.