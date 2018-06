Wer rettet das Abendland?

Wobei in beiden Debatten noch zu klären wäre, was nun genau als schützenswert empfunden wird. Der Blick des subventionierten österreichischen Films auf das Heimatland ist ja so gut wie nie liebe- oder humorvoll. Zu einem großen Teil konzentriert man sich auf Kellernazis und andere Freak-Shows. Jedenfalls werden die „Eingeborenen“ gern als Trottelvolk, Politiker als korrupt, und die katholische Kirche als Hort der Rückständigkeit und des Bösen dargestellt. Oder ist es dann doch eher die milde Betrachtungsweise der ORF-Landesstudios, die wir nicht verlieren wollen? Oder die heimatverklärte im erfolgreichen Mateschitz-Magazin „Servus in Stadt und Land“ (das aber ohnehin ohne Subventionen auskommt)? Bei der Medienenquete konnte man sich jedenfalls nicht einmal darauf verständigen, was eigentlich „public value“ und wo dieser „öffentliche Wert“ zu finden ist.

Beschwören nicht auch die Abendlandretter Werte, die wir schon längst selbst untergraben haben? Geht es ihnen um alte Lieder, um Lederhosen, um den Nikolaus und das Sakrament der Ehe? Die medialen Identitätsschützer rümpfen über diese Gruppe jedenfalls verächtlich die Nase – und vice versa. Heimlich aber müssen sich beide eingestehen, dass man das Feindbild des jeweils anderen zur eigenen Profilschärfung braucht.

Möglicherweise ahnen aber alle miteinander ohnehin längst, dass wir unverrückbar in einer neuen Welt leben, deren Taktgeber vor allem in Asien und (auch noch) in Washington sitzen. Wer nur auf staatlichen Artenschutz statt auf eigene Innovationen setzt, landet irgendwann im Abseits der Geschichte.