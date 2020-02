Wer ist aus solch hartem Holz geschnitzt?

Sie glauben daran, alles schaffen zu können, wenn sie es nur wollen. Sie? Mädchen, die heute in Österreich oder Deutschland in die Schule gehen. Sogar Bundeskanzlerin ist für sie dank Angela Merkel und Brigitte Bierlein normal. Normal? Mitnichten. Auch wenn Frauen in den vergangenen Jahrzehnten riesige Schritte auf den Karriereleitern gemacht haben.

Der Preis dafür ist hoch. Eine Frau muss trotz aller Fortschritte noch immer mindestens doppelt so gut sein wie ein Mann, um die gleiche Position wie jener zu erreichen. Doppelt so gut. Und doppelt so hart gegen sich selbst, um an die Spitze zu kommen – und dort zu bleiben. Und, was ganz besonders für die Politik gilt: ernst genommen zu werden.