Wer aufsteht, der hat verloren

In gewisser Weise ist das angesichts der ständigen Wien-Attacken aus der Bundesregierung – vor allem von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer – auch verständlich. Aber es kann auf gar keinen Fall als Erklärung für den Paukenschlag dienen, den der Gesundheitsstadtrat am Donnerstag mit dem Auszug der Stadt aus dem Krisenstab der Bundesregierung gesetzt hat. Genauso wenig reicht dafür Hackers Kritik an der Kommunikation dieses Gremiums im Innenministerium. Oder die Tatsache, dass für Wien negative Corona-Zahlen mehrmals gezielt geleakt worden sein dürften. Und auch nicht das Manko, dass der Krisenstab immer zu einem Zeitpunkt zusammengetreten ist, wo die aktuellen Infiziertenzahlen der AGES noch nicht vorhanden waren.

Das haben auch andere Bundesländervertreter nicht gutgeheißen. Aber sie sitzen noch am Tisch, weil der Austausch von Informationen über Entwicklungen und Maßnahmen in Zeiten von Corona ein entscheidender Faktor im Kampf gegen die Pandemie ist. Nicht nur im Krisenstab des Gesundheitsministeriums, wo Wien weiterhin vertreten ist, sondern auch im Innenministerium. Das zählt mehr als mögliche Punkte für den Wahlsonntag ergattern zu wollen. Das Virus kümmert nicht solch ein politisches Muskelspiel, und es wird dadurch auch nicht in die Schranken gewiesen. Und Wien ist bei Weitem nicht in der Lage, auf sich allein gestellt diese Krise zu bewältigen.

Jetzt wäre von den Verantwortlichen ein Blick von außen wichtig, weg von der politischen Nabelschau des Wiener Wahlkampfs. Dann sieht man, wie sehr die bislang so beliebte Urlaubsdestination im Ausland wegen der steigenden Corona-Zahlen ins Abseits gerutscht ist. Wie viele Staaten Wien auf ihre rote Liste gesetzt haben. Da trägt ein offener Konflikt zwischen Stadt und Bund ganz sicher nicht zur Beruhigung dieser – für die Wirtschaft so wichtigen – Lage bei.

Am Sonntag wird gewählt. Vielleicht wird dann endlich die Emotion von der nötigen Sachlichkeit abgelöst. Nicht zuletzt bei Stadtrat Peter Hacker.