Wenn Zerrissenheit zu Hass wird

Wobei alle Studien zeigen, dass die zu uns gewanderten Türken primär aus ländlichen Regionen kommen, eher ungebildet sind und sich schlechter integrieren als andere Gruppen (was durch die jüngste Zuwanderungswelle überdeckt wurde). Mehr als andere fühlen sie sich ihrem Herkunftsland verbunden. Das wiederum wird von der nationalistisch-religiösen türkischen Regierung auch bewusst und mit viel Geld gefördert.

Die erste Zuwanderergeneration ist meist glücklich, prekären Umständen entronnen zu sein. Ihre Töchter und Söhne hingegen fühlen sich oft hier nicht wirklich angenommen, leiden unter tatsächlichen oder eingebildeten Diskriminierungen, lehnen sich gegen die „Assimilierung“ ihrer Eltern auf, bleiben in ihrer ethnischen Gruppe. Wer in den Sechziger- und auch später noch, in den Achtzigerjahren, kam, musste sich irgendwie in die Gesellschaft des Gastlandes integrieren. Diese Notwendigkeit gibt es für die nächste Generation nicht mehr – ganze Viertel sind mittlerweile „türkischstämmig“, mit eigener Infrastruktur, eigenen Moralvorstellungen, eigenen Netzwerken, in denen man die westliche Dekadenz verachtet (und Frauen in die Küche verbannt, wovor linke Feministinnen unverständlicherweise die Augen verschließen). Auf diesem Boden wachsen Desintegration und Selbstmitleid. Noch ist es lange nicht so schlimm wie in Frankreich oder Großbritannien – Länder, die unter Terrorismus leiden. Und noch beherrschen Clans nicht ganze Stadtteile, wie in Berlin.

So weit darf es niemals kommen. Stadtplanung sollte Gettobildung unterbinden. Selbstverständlich gibt es viele fleißige, gut ausgebildete Türken, die auf dem heimischen Arbeitsmarkt unverzichtbar sind und unsere Gesellschaft bereichern. Lassen wir es nicht zu, dass reaktionäre Strömungen, Hass und schlicht kriminelle Energie dieses friedliche Miteinander unterminieren.