Wenn Grüne beim Klima nicht liefern, war’s das

Diese Woche wird die seit Langem wichtigste der österreichischen Bundes-Grünen: Am Freitag wollen die Sondierer von Türkis und Grün sagen, ob sie in Verhandlungen über eine Koalitionsregierung treten wollen. Und am Samstag wollen die grünen Funktionäre abstimmen, ob sie es machen sollen. Es wäre ein beispielloser Sprung einer Partei von außerhalb des Parlaments direkt in eine Regierung.