Weniger ist weniger

Es ist bemerkenswert, was alles nicht mehr gewollt wird. Vollzeitjob und 5-Tage-Woche? Nein, danke. Täglich ins Büro? Bitte nicht, da braucht es Homeoffice. Einen Chef, der sagt, wo’s lang geht? Halten viele nicht mehr aus. Selbst Chef sein? Will man auch nicht, weil zu viel Mühe und Verantwortung.

Überhaupt interessieren die Themen Arbeit und Leistung kaum mehr. Da ist wenig Arbeitsenthusiasmus, speziell in der jüngeren Generationen. Und da passt auch die Aussage eines jungen Akademikers dazu, der nach einem Jahr in einem Unternehmen eine „Bildungskarenz braucht“, weil er glaubt, einen Anspruch geltend machen zu müssen. Man will sich ja auch etwas zurückholen.