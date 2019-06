Wen beten wir an?

Am Donnerstag war Fronleichnam, das „Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi“. Früher nutzte es die katholische Kirche zur öffentlichen Darstellung ihrer Mobilisierungskraft. Dort, wo man „die Kirche noch im Dorf lässt“, pflegen viele im Sonntagsstaat diesen Brauch und gehen hinter dem "Himmel" her (welch schöne Wortwendung).

In der Stadt hingegen ist es mittlerweile urpeinlich, mit der Kirche in Zusammenhang gebracht zu werden. Während es umgekehrt als urcool gilt, sich auf einer Regenbogenparade zu zeigen. Christian Kern – ja der, dem derzeit viele SP-Granden das Wort verbieten wollen – tat es zu Beginn seiner Kanzlerschaft unter Jubel. Diese Woche rief Bundespräsident Van der Bellen bei der Abschlusskundgebung zur Würdigung der Vielfalt auf. Dagegen kann niemand etwas haben. Dass sich aber just in dieser Woche Spott und Hohn über Sebastian Kurz ergoss, weil er in der Stadthalle von einem verhaltensoriginellen australischen Prediger mit einer Fürbitte überrumpelt worden war, ist eine interessante Fügung des Schicksals.

In Übersee sind solch empathische Prediger übrigens ganz normal. Kardinal Schönborn war Gastredner bei diesem ökumenischen Event der österreichischen Freikirchen – was dafür spricht, dass es keine ganz jenseitige Veranstaltung war. „Awakening Europe“ ist laut Eigendefinition eine „Initiative zur geistlichen Erneuerung Europas in Christus“. Möglicherweise wollte der Kardinal angesichts leerer Kirchen ja nur studieren, wie man eine Riesenhalle mit Gläubigen füllt. Liegt es vielleicht an der verloren gegangenen barocken Lebenslust der katholischen Kirche, dass sich die Menschen in Richtung sektenartiger Abspaltungen und Esoterik verabschieden?