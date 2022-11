Weg mit den Wohnkredit-Regeln

Eines muss man Hans Peter Doskozil lassen: So sehr er in der SPÖ wie der Elefant im Porzellanladen herumtrampelt und glaubt, dass ihn wenige burgenländische Delegierte gegen eine Phalanx aus Bundes-SPÖ, Wien und Gewerkschaft zum Spitzenkandidaten küren, so oft hat er bei sachpolitischen Themen ein richtiges Gespür. Dass das Burgenland nun ein Modell zur Mobilisierung günstigen Baulandes einführt, ist ein Versuch, ein großes gesellschaftliches Problem zu lösen – nämlich dass sich auch junge Menschen wieder den Bau oder Erwerb eines Hauses leisten können. Kritikern, die Doskozil nun Enteignungen von Grundstückbesitzern samt kommunistische Phantasien vorwerfen, sei ausgerichtet, dass Niederösterreich ein ähnliches Modell schon einmal beschlossen hatte, aber vor Inkrafttreten wieder abgeschafft hat. Hier versucht man nun richtigerweise, mit Landesgarantien zu helfen.