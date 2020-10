Was ist es uns wert?

Dass es auch in Europa Irre gibt, die einen Cartoon zum Anlass für Bluttaten nehmen, ist ebenso erwiesene wie tragische Tatsache. Radikale Islamisten heben als selbst ernannte Gottesarmee die in aufgeklärten Gesellschaften hochgehaltene Trennung von Religion und Staat auf brutalste Weise auf. Charlie Hebdo legte selbst Zeugnis davon ab: Hier hat eine Zeitschrift immer wieder ihre eigene Unversehrtheit in die Waagschale geworfen, um den Beweis darüber zu führen, dass man die Freiheit der Kunst um jeden Preis hochhält. Bewaffnete Männer stürmten in Folge 2015 die Redaktion und töteten elf Personen, darunter einen Polizisten, der die Belegschaft hätte schützen sollen.

Viele Medien und Satiriker machen nicht erst seit damals aus Selbstschutz einen großen Bogen um diese Art von Humor.