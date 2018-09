Was bleibt von Matthias Strolz mehr als etwas Pink?

Es war einer der magischen Momente wie sie selten geworden sind: Keiner spielte mit seinem Handy, keiner schrieb unterm Tisch schnell noch eine SMS oder tratschte mit dem Nachbarn. Die 182 anderen Abgeordneten hörten dem Kollegen, der gerade am Rednerpult stand, gespannt zu. Matthias Strolz bot auch in seiner Abschiedsrede keine leichte Kost: Viel philosophisch Grundsätzliches und abwägend Nachdenkliches – aber immer mit jener Mischung aus ansteckender Begeisterung und augenzwinkernder Selbstironie, die den Vorarlberger zu einer Marke gemacht haben. Strolz fasziniert so über die rund 270.000 Österreicher hinaus, die sein Polit-Baby, die Neos, auch tatsächlich als Wähler hochgepäppelt haben. Unter vier Augen sagen auch hochrangige Blaue: Der Abgang des 45-Jährigen ist ein herber Verlust für die Politik.

Als Türkis-Blau als erste „Reform“ das geplante Rauchverbot in der Gastronomie aufhob, hielt Strolz eine Brandrede, die zum YouTube-Hit wurde. Sein leidenschaftlicher Appell an die dafür verantwortliche FPÖ-Ministerin Beate Hartinger-Klein wurde zum geflügelten Wort: „Frau Ministerin, was ist mit Ihnen?“ Seine Leidenschaft, Schülern „die Flügel zu heben“ wurde anfangs belächelt. Inzwischen ist es ein Leitmotiv jeder Schuldebatte.

Auch eine Schlüsselpassage in seiner Abschiedsrede hat das Zeug prägend in Erinnerung zu bleiben. Strolz schloss mit einer Liebeserklärung an den „zivilisierten Streit“; die befruchtend respektvolle Auseinandersetzung quer durch alle Lager. Denn, so Strolz: „Das Alte ist tot, das Neue ist noch nicht ganz da. Wir müssen Österreich neu erfinden. Es gibt dafür in jeder Fraktion gute Leute. Das ist Parlamentarismus und das brauchen wir.“