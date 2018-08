Warum Rechtsabbiegen bei Rot nicht funktioniert

Möglicherweise ist das vor allem ein Großstadtphänomen. Wer in kleineren Städten oder ländlichen Regionen unterwegs ist, nimmt verblüfft die Rücksichtnahme aller, auch der Autofahrer, zur Kenntnis. Überraschung – die bleiben vor einem Zebrastreifen, den ein Fußgänger überqueren möchte, doch tatsächlich stehen!

Ein Aha-Erlebnis hat auch, wer auf italienischen oder französischen Straßen unterwegs ist: fürchterliches Gewurl, dennoch passen alle irgendwie aufeinander auf. Gäbe es in Österreich so einen Verkehrsfluss, hätten wir an jeder Ecke eine Massenkarambolage.

Bei uns funktioniert ja nicht einmal so etwas Logisches wie das Reißverschlussprinzip, wenn eine von mehreren Straßenspuren endet. (Was allerdings nie geahndet wird, weil es für die Exekutive wohl bequemer ist, Parkplatzsünder abzustrafen.) Aggression und Rücksichtslosigkeit ist auf heimischen Straßen an der Tagesordnung. Daher wird der neue Ministervorschlag zumindest in der Großstadt nicht funktionieren. Das weiß jeder, der schon einmal am Ring in Wien ganz legal bei grüner Ampel nach rechts abgebogen ist: Das geht nur mit allergrößter Vorsicht, weil Sie auf Straßenbahn, verwirrte Fußgänger (Handy vor der Nase!) und wild gewordene Radfahrer aufpassen müssen.