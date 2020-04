Ja, man hört immer die gleichen Botschaften, die Krisenkommunikation läuft sehr simpel ab. Das mag für geübte Zuhörer ermüdend sein, ist aber Erfolg versprechend: Nur wenn wirklich jeder kapiert, was (nicht) zu tun ist, besteht die Chance, den Status quo so rasch wie möglich zu beenden. Vurschrift is Vurschrift – dieser bereits zu einer TV-Sendung gewordene Ausdruck österreichischer Autoritätsgläubigkeit war vielleicht noch nie so relevant wie heute.

Dennoch stellt sich die Frage, ob die Österreicher tatsächlich so obrigkeitstreu und sogar unterwürfig sind, wie man ihnen oft nachsagt. Ob sie zwar murren, wenn man ihnen etwas diktiert, aber nicht rebellieren? Ob sie um 7.40 Uhr vor dem Baumarkt braver Schlange stehen als andere? Vermutlich ja. Zumindest solange man ihnen den Sinn der Vorschrift glaubhaft vermittelt.

Genau das macht die Regierung nunmehr schon seit einiger Zeit raffiniert – zum eigenen Nutzen (und damit ausnahmsweise auch zu jenem aller). Wenn auch mit einer oft überzogenen autoritären Aufladung im Unterton, bis hin zu flapsigen Kommentaren zur Verfassung, die eben noch als Inbegriff der Schönheit galt.