Ungarn statt Europäische Union

Es muss einen nachdenklich machen, dass erst die Schüsse an der ungarischen Grenze diese Woche das Problem der illegalen Migration wieder in den Fokus gerückt haben. Die toten Flüchtlinge, die im Vorjahr in einem Auto entdeckt worden waren, scheinen schon wieder vergessen. Dabei kämpft speziell das Burgenland seit Monaten damit, dass die meisten Schlepper die Route über diese Grenze zu Ungarn nehmen.