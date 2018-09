Wie sich die EU selbst schwächt

Bei Unwichtigem waren Europas Verwalter schon immer wild entschlossen. Wichtigeres hingegen wird häufig auf die lange Bank geschoben. Wo sind zum Beispiel in der EU einheitliche Steckdosen oder Handy-Aufladekabel? Seit langem versprochen, nie umgesetzt. Und warum zerbrechen wir uns über eine (letztlich dann ohnehin nicht) einheitliche Zeit den Kopf, während es noch immer kein einheitliches Eisenbahnsystem in der EU gibt?

Auch das Ringen zwischen der EU und Großbritannien um den Brexit gibt zu denken. Die Europäische Union will an Großbritannien ein Exempel statuieren, um andere Austrittswillige vor den Folgen zu warnen. Daher kommt sie dem bisherigen Nettozahler nur ungern entgegen. Doch eine weiterhin enge, wirtschaftliche Zusammenarbeit nutzt nicht nur den oft als „Rosinenpicker“ verschrieenen Briten, sondern auch der restlichen EU.

Abgesehen davon erinnern wir uns nur zu gut, wie wenig ernst man in Brüssel ansonsten die eigenen Prinzipien nahm. So konnte sich Griechenland in den Euroraum schummeln, und die Maastricht-Kriterien zur Budgetdisziplin wurden selbst von Kernländern der EU sträflich umgangen. Bei der EU-Erweiterung wiederum war man bei der Auslegung der Aufnahmekriterien oft mehr als großzügig – in diesem Fall wenigstens aus begründeter geostrategischer Sicht. Und bei der Steuervermeidung machen EU-Kernländer wie Luxemburg ( Amazon), Irland ( Apple) oder auch die Niederlande den amerikanischen Großkonzernen die Mauer.