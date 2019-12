Überregulierung führt direkt ins „Death Valley“

Schon wieder wird – nach der Migration – ein Thema mit viel Aufregung und wenig Sachlichkeit diskutiert. Diesmal also das Klima. Aber wo der „Notstand“ ausgerufen wird, will man lieber flüchten, als sich der Herausforderung zu stellen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat diese Woche nun die Überschriften für ihren „Green Deal“ vorgestellt. Seither geschieht, was bei EU-länderübergreifenden Beschlüssen immer passiert: Es wird gestritten, und die Bruchlinien verlaufen zwischen alten und neuen Mitgliedsländern, was logisch ist. Länder wie Polen oder Ungarn (mit höherem Wirtschaftswachstum als in der restlichen EU) wollen auch endlich die – leider -intensive – Wohlstandsparty feiern, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Daher hat man dort wenig Verständnis für freiwillige Selbstbeschränkungen. Wer Kohlekraftwerke schließen soll, braucht außerdem Ersatz. -neutrale Atomkraftwerke sollen es nach (Minderheits-)Meinung von Österreich und Deutschland ja auch nicht sein. In beiden Ländern wird mit Milliarden Ökostrom gefördert, aber gleichzeitig nach noch mehr Geld gerufen, weil man (unrentable) Ersatzkraftwerke braucht, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Die müssen dann mit russischem Gas befeuert werden.