Überprüfen Sie Ihre Vorurteile!

Man kann die Welt Schwarz-Weiß betrachten. Muss man aber nicht. Manch vordergründig völlig stimmiges Urteil bekommt nach einem Perspektivenwechsel Risse.

Beispiele gefällig? OECD-Studien trommeln seit Jahren unverändert, dass Österreich mehr Akademiker braucht. Schaut man aber die brandneue Statistik an, dann zeigt sich, dass die Arbeitslosigkeit überall stark sinkt, bei betroffenen Akademikern hingegen nur leicht. Die Digitalisierung frisst massenhaft unqualifizierte Jobs? Zumindest in diesen neuen Zahlen spiegelt sich das erstaunlicherweise gar nicht wieder. Der Arbeitsmarkt für gering Qualifizierte zieht an.

Beispiel 2: Wer könnte das in der „Krone“ gesagt haben: „Es sollte auf EU-Ebene über die Notfallklausel zum Schutz des Arbeitsmarktes debattiert werden. Unter anderem darüber, die Personenfreizügigkeit zu befristen oder einzuschränken.“ Nein, das war nicht Heinz-Christian Strache, sondern 2016 der einflussreiche Arbeiterkammerdirektor und Kanzler-Faymann-Berater Werner Muhm. Sein Parteikollege, der damalige burgenländische Landeshauptmann Niessl, hat das übrigens „zu hundert Prozent“ unterstützt. Aufregung? Null. Als Vizekanzler Strache in der abgelaufenen Woche fast dasselbe sagte, war die Empörung groß. Dabei hatte er sogar versucht, das Ganze (schlau?) auch aus der Sicht der Zuwanderernationen zu betrachten und gemeint: „Wir müssen offen diskutieren, dass es auch nicht gut ist für die europäische Entwicklung, das gesamte intellektuelle, gut ausgebildete Potenzial Osteuropas für Westeuropa abzuziehen.“ Skandal? Ex-Vizekanzler und „Mitteleuropa-Versteher“ Erhard Busek hat übrigens fast dasselbe am 8. Mai dieses Jahres in einer Diskussionsveranstaltung der Erste-Group gesagt (allerdings ohne die Personenfreizügigkeit infrage zu stellen).