Türkis-Grün: Ein schaurig dissonanter Chor

Dabei gäbe es von den Amtsinhabern auf Bundes- wie auch auf Landesebene Dringliches zu vermitteln. Etwa, worum es hier eigentlich geht: nämlich um Leben und Tod. Nicht nur für jene, die Corona für gefährlich oder harmlos halten (Spoiler: Das Virus ist potenziell tödlich), sondern auch für Dritte, die etwa nach einem Unfall intensivmedizinische Betreuung brauchen.

Um es nicht bei dieser technischen Worthülse zu belassen: Fällt morgen Ihr Bub unglücklich von der Schaukel und erleidet einen Schädelbasisbruch, wird er in einer hoch spezialisierten Abteilung solange behandelt, bis er wieder die Augen öffnen kann. Wie oft passiert so was schon?, werden Skeptiker einwenden. Das ist der Punkt: Es ist die absolute Ausnahme.

Aus dem Babyelefanten ist eine Hydra geworden

Das Problem an Covid ist, dass diese Ausnahmefälle zur Regel werden: Ungeimpfte Patienten in kritischem Zustand verstopfen zusehends die Intensivstationen. Insofern ist auch die Pandemie für die Geimpften nicht „zu Ende“, wie dies die ÖVP versprochen hat, die sich nun damit schwertut, davon wieder abzurücken. Aus dem süßen Babyelefanten ist eine Hydra geworden: viele Köpfe mit teils widersprüchlichen, teils toxischen Messages. In diesem Chaos zementiert sich jener Teil der Bevölkerung ein, der das ganze Corona-Theater ohnehin für Blödsinn hält. Gewirkt hat etwa die FPÖ-Propaganda vom Pferdeentwurmungsmittel Ivermectin als Corona-Medikament. Im Hoch-Inzidenzen-Bundesland Oberösterreich ist der Stoff bereits ausverkauft.

Hoffentlich sind nicht allzu viele so verblendet, die für Pferde und Kühe dosierten Arzneimittel wirklich zu nehmen, denn – siehe oben – die Intensivstationen sind langsam voll.