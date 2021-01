Studium auf Augenhöhe: Weiter eine Utopie

Diese Regeln machen deutlich, wie Studierende in der Novelle verstanden werden: Studierende sind institutionelle Akteure, die Mindestbestimmungen zu erfüllen haben. Aus Perspektive der Novelle besteht die Partnerschaft der Studierenden darin, jene Auflagen zu erfüllen, die vonseiten des Gesetzes an sie gerichtet werden. Dabei ist Partnerschaft gemeinhin als eine soziale Gemeinschaft definiert, in der Verpflichtungen zum Wohlergehen des Partners eingegangen werden. In der Novelle werden Studierende verpflichtet, Bildungsziele zu erfüllen. Gleichzeitig verpflichtet sich die Novelle aber nicht zur Unterstützung der Studierenden.

Eine Novelle sollte dafür Rahmenbedingungen setzen. Dazu ist es sinnvoll, Studierende nicht nur als Erfüller von Mindestbestimmungen zu verstehen, sondern als Akteure in einer Institution, in der sie sich einfinden sollen. Hierfür gilt es, bereits zum Studienstart Räume zu schaffen, in denen Studierende Orientierung finden. In Dänemark wurde dazu eine strukturierte Studienstart-Woche eingerichtet, in der Studierende Lehrende treffen, die sie fachlich und sozial mit dem Fach bekannt machen, und Erwartungen mit ihnen besprechen. Hinter dieser Einrichtung stehen die Lehrenden eines Fachs, die gemeinsam Anforderungen beschreiben, die Studierende zu Beginn eines Studiums erfüllen sollen und können. Die Novelle des Universitätsgesetzes könnte auch dafür Rahmenbedingungen setzen.

Clemens Wieser ist Associate Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität Aarhus. Er lebt und arbeitet seit 4 Jahren in Dänemark.