Stochern im Corona-Nebel

Sebastian Kurz hält an seiner mehrfach geäußerten Einschätzung fest: Die Pandemie sei jetzt eine der Ungeimpften. Die Impfung sei die Antwort, nicht der Lockdown, so der Kanzler bei der Pressekonferenz am Mittwochvormittag. Das ist richtig und auch nachvollziehbar. Niemand will ein Zurück zu flächendeckenden Lockdowns mit ihren dramatischen ökonomischen aber auch sozialen Folgen. Das eben langsam wieder erwachte gesellschaftliche und kulturelle Leben lässt die Menschen spürbar aufatmen – die Sehnsucht nach „Normalität“ ist, wie sollte es auch anders sein, groß.