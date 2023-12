Abgefahren

Es kam anders: die Start-up-Szene brummt woanders – nämlich in Berlin, London, Barcelona, Lissabon und Amsterdam. Im Europa-Ranking schafft es Wien gerade auf Platz 15. Die großen Mankos: es fehlt an hungrigen Talenten und Arbeitskräften; es fehlt an Investoren, die nicht anfangs bei der Gründung – da gibt es eine Vielzahl an Förderungen im Förderland –, sondern später in den Investitionsrunden das große Geld geben.

Was zur absurden Situation führt, dass das Gründen in Österreich zwar leicht möglich ist, die Chancen auf Entwicklung, Ausbau und Vergrößerung aber schlecht sind. Klotzen statt kleckern wäre die Devise, aber das ist ziemlich unösterreichisch.