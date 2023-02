Shoppen und Schulden: Spüren wir den Wert des Geldes noch?

Geld und dessen Wert – das ist an sich eine abstrakte Angelegenheit. Weil etwa 100 Euro mehr wert sind als 1.000 Türkische Lira. Und 100 Euro auch mehr wert sind als 3.000 Thai Baht oder 1.500 Südafrikanische Rand.

Wert des Geldes

Aber zumindest in der eigenen Landeswährung sollte man den Wert des Geldes spüren können – weil Preise und Ausgaben in Relation zu dem sind, was man hat und sich leisten kann.