SPÖ unter der Kern-Zirkuskuppel ratlos

In die Rolle des Oppositionsführers fand der SPÖ-Chef so auch bald ein Jahr nach seiner Abwahl als Kanzler nie. Verkannt fühlte sich Kern offenbar auch in den eigenen Reihen. Der verbindliche Hans Peter Doskozil ging mit einer Ansage gegen eine „grün-linke Fundi-Politik“ in der SPÖ-Programmdebatte offen in Opposition gegen Kern. Eine Personaldebatte wurde vorauseilend heftig dementiert, bevor sie jemand überhaupt öffentlich eröffnet hatte. Kern spürte nach der krachenden Wahlniederlage, dem missglückten Start in die Opposition und dem Sperrfeuer rund um die Migrationskurs-Debatte offenbar, dass er nun auch in der SPÖ permanent mit Gegenwind zu rechnen hat.

EU-Spitzenmann fix, Oppositionschef gesucht

Christian Kern versucht sich jetzt mit einer zirkusreifen Volte aus dem internen SPÖ-Minenfeld zurückzuziehen. Er übernimmt den Job des SPÖ-Spitzenkandidaten bei der EU-Wahl im Mai und setzt darauf, bald auch als europaweiter Spitzenmann der Sozialdemokraten ins Rennen zu gehen. Nicht nur die SPÖ suchte bislang vergeblich nach einem Spitzenkandidaten, auch die SPE fahndet nach einem Widerpart für EVP-Mann Manfred Weber und vor allem die neue Rechtspopulisten-Achse Orban/Salvini/Strache.

Gutmeinende in der SPÖ sagen, Kern wolle bei der EU-Wahl am 26. Mai 2019 im großen Europa seine Scharte vom 15. Oktober im kleinen Österreich ausmerzen. Kern-Kritiker – und das sind seit gestern mehr statt weniger – schütteln angesichts der Vorgangsweise den Kopf.

Zweieinhalb Wochen vor dem Programmparteitag steht die SPÖ über Nacht so vor einem Personal-Dilemma: Sie hat nun zwar einen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl in acht Monaten – und braucht aber dringend einen Oppositionschef, der bald ein Jahr nach der Machtübernahme durch Türkis-Blau die zwischen Totalopposition und Alternativangebot strauchelnde Regierungspartei a. D. wieder in die Gänge bringt. Christian Kern war bislang vor allem parteiintern für seine Sprunghaftigkeit und seine 180-Grad-Volten bekannt und berüchtigt.

Jetzt sitzt das politische Österreich in der ersten Reihe und hat angesichts dieses überfallsartigen Rückzugs auf Raten Richtung Brüssel zunehmend mehr verständnislose Fragen als plausible Antworten.